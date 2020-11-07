شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تجارة إلكترونية يوضح معنى موسم التخفيضات «البلاك فراي داي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس مهدي العلبي، خبير التجارة الإلكترونية، إن موسم التخفيضات أو «البلاك فراي داي» وهو عبارة عن حرق التجار لأسعار وبيع منتجات بأقل من التكلفة ليس لزيادة الربح، ولكن لاكتساب عملاء جدد لمنصاتهم وذلك لكسب الثقة المطلوبة للمنتج الخاص بهم ويكون من العملاء الدائمين له في المستقبل في الموسم القادم 2021.

وأضاف «العلبي»، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أنه خلال مرور الدولة المصرية بجائحة كورونا والإغلاق التام والحظر الذي قامت به الدولة المصرية في الموجة الاولى لفيروس كورونا، كانت فرصة ممتازة لمنصات خاصة بالتجار للتسويق الإلكتروني للبرندات والمنتخات والسلع المتواجدة بالمخازن بدلا من خسارتها أو إتلافها تم تسويقها بشكل كبير عن طريق التجارة الإلكترونية.

وتابع: «أطالب بمن يمتلك مصانع وشركات لا بد من البدء بالتجارة الإلكترونية»، متمنيا أن تكون مصر رائدة في التحول الرقمى والتجارة الإلكترونية في القارة الإفريقية كلها خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن هناك في مصر عدد من الشركات تقوم عليها القوائم الأساسية للتجارة الإلكترونية كلها وهى المنصة والتسويق والمدفوعات والذكاء الاصطناعي والتوصيل واللجوستيات وكلهم يوفرون فرص عمل حقيقية في كل المجالات.