شكرا لقرائتكم خبر عن خبير ذكاء اصطناعي يكشف الفرق بين التجارة الإلكترونية والعادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد المصري، خبير الذكاء الاصطناعي، إن وصول التجار إلى العملاء الآن أصبح نوعا من أنواع التحديات بالنسبة لهم، مشيرا إلى أن كل التفاعلات التي تحدث مع العملاء «أون لاين» كيف نستطيع استخدامها وفهم طبيعة العميل من حيث احتياجاته وطريقة تفكيره وما يضايقه أو يسعده وكيفية إسعاده والوصول إلى الرضا التام للعملاء مع تحسين الخدمة مستقبليًا.

وأضاف «المصري»، خلال مداخلة هاتفية من المملكة المتحدة عبر تطبيق زووم، مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن التجارة الإلكترونية تعد القوة التنافسية لها مع القوة العادية وقدرتها على الوصول إلى أكبر عدد من العملاء وقدرتها على تقليل التكاليف بقدر الإمكان لكى يوجد تنافس والقدرة على الوصول بالمنتج إلى جميع المواطنين.

وتابع: «تقنيات الذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات استطاعت على مساعدة التجار الذين يعملون أون لاين، وأصبح من المستحيل مراجعة البيانات الخاصة لهم بشكل فردي، ولا بد من استخدام برمجيات خاصة تساعد على فهم البيانات والمعلومات وما يحب الناس وما يكرهونه من السلع والمنتجات وكيفية الوصول إليهم عن طريق السوشيال ميديا».