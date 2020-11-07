شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تسجل صفر إصابات بفيروس كورونا اليوم السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة القليوبية، اليوم السبت، صفر إصابات بفيروس كورونا على مستوى 11 مركزًا ومدينة، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 9624 حالة إصابة على مستوى المحافظة.

فيما استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية اليوم وفقًا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 741 حالة إصابة، والعبور 175 حالة، والقناطر الخيرية 633 حالة، وبنها 2624 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1139 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1201 حالة، وشبين القناطر 738 حالة، وطوخ 1078 وقليوب 693 حالة، ومدينة قها 55 حالة، وكفر شكر 493 حالة إصابة.