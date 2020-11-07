شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: لا شكاوى في اليوم الأول للانتخابات البرلمانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، عدم رصد أي شكوى أو مشكلة، مع غلق باب التصويت نهاية اليوم الأول، وذلك أثناء إدلاء الناخبين بأصواتهم.

وناشد المحافظ، عبر بيان صحفي، مساء السبت، المواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم اليوم، النزول غدًا إلى لجان الاقتراع للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري نظرًا لما سيمثله مجلس النواب من أهمية بالغة في إثراء الحياة السياسية بمصر واستكمال مسيرة الإصلاح التي تنتهجها الدولة في الفترة الحالية.

وتابع محافظ القليوبية سير العملية الانتخابية بجولة انتخابات مجلس النواب وذلك خلال ترؤسه لغرفة العمليات الرئيسية المُنعقدة بديوان عام المحافظة بحضور إيمان ريان والدكتور سمير حماد، نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة، سكرتير عام المحافظة، والمهندس على أبو عقيل، السكرتير العام المساعد، والعقيد وائل فرج، المستشار العسكرى للمحافظة.

وجرى التصويت من خلال (478) مقراً انتخابياً و(6) لجان عامة و(1047) لجنة فرعية، تضم (3 ملايين و271 ألفًا و78) ناخبًا على مستوى المحافظة.