شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة أون لاين .. انطلاق يوم معلمي اللغة الألمانية ٢٠٢٠ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت صباح اليوم فعاليات يوم معلمي الألمانية اون لاين لأول مرة تحت شعار «الفصل الطائر... فرص وتحديات التعليم الرقمي» بحضورالسيدة إلكه كيرال الملحقة الثقافية للسفارة الألمانية بالقاهرة، والسيدة نجلاء زكريا مستشارة وزير التربية والتعليم للغات الأجنبية الثانية، والسيد سيباستيان فوتر المدير والمسؤول الإقليمي لقسم اللغة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعدد كبير من معلمي اللغة الألمانية من جميع أنحاء الجمهورية.

ألقى السفيرالألماني في القاهرة الدكتورسيريل نون في كلمته الترحيبية الافتتاحية المسجلة الضوء على الزيادة الكبيرة في عدد متعلمي اللغة الألمانية في مصر خلال الخمس السنوات الماضية إلى ما يقارب الضعف، قائلاً «لدينا الآن في مصر أكثر من أربعمائة ألف شابة وشاب لديهم يتعلمون اللغة الألمانية، ولديهم الرغبة في العمل والتعاون بين البلدين في مختلف المشروعات والتخصصات، مما يُنبئ بتقوية العلاقات والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات».

وفي كلمتها، أثنت السيدة نجلاء زكريا على الدعم الكبير الذي يقدمه معهد جوته للمعلمين بصورة عامة، ولمعلمين اللغة الألمانية بصورة خاصة، وكذلك على الموضوعات التي يختارها معهد جوته ليوم معلمي اللغة الألمانية، «في السنتين الماضيتين كانت موضوعات التحول الرقمي هي المحور الرئيسي، مما مثل تأهيلًا مناسبًا لهذا التحدي الغير متوقع الذي عشناه، وما زلنا نعيشه خلال جائحة كورونا».

وفي ختام الكلمات الترحيبية، توجه السيد سيباستيان فوتر بالشكر لمعلمي اللغة الألمانية على اهتمامهم الكبير، وورود إلى أكثر من خمسمائة تسجيل من مختلف أنحاء الجمهورية، مشددًا على «أننا علينا جميعًا استغلال هذه الفرصة للبناء على الخبرات التي اكتسبناها في التعليم الرقمي خلال الفترة الماضية، لأنه ستظل الحصة الدراسية الرقمية جزء دائم من العملية التعليمة حتى بعد أن تنتهي أزمة كورونا، وتعود الحياة لطبيعتها.»

من الجدير بالذكر ينعقد يوم معلمي اللغة الألمانية هذا العام اون لاين تطبيقًا لإجراءات السلامة المتبعة الخاصة بمنع التجمعات، وينتظر المشاركات والمشاركين مجموعة من ورش العمل المختلفة والمحاضرات، التي تتناول تطبيق أفضل الوسائل والطرق في تعليم اللغة الألمانية، وكيفية إعداد الحصة الدراسية بصورة شيقة وتفاعلية، وإدارتها بطريقة فعالة.