شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق باب اللجان بشمال سيناء.. وتشميع الصناديق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تم إغلاق باب اللجان الانتخابية على مستوى محافظة شمال سيناء، حيث تم السماح لمن هم بداخل حرم اللجنة بالتصويت، وتم تشميع الصناديق واغلاق أبواب اللجان بحضور رئيس وأمين كل لجنة ومندوبى المرشحين تمهيدا لاعادة فتحها صباح الغد.

وأكد مسؤول باللجنة العامة للانتخابات بالمحافظة أنه تم تشميع صناديق الاقتراع تحت اشراف قضائى وبحضور مندوبى المرشحين، إلى جانب إغلاق اللجان ووضعها تحت الحراسة، وتحرير محاضر الإغلاق، على أن يعاد فتحها بحضورهم صباح الغد لاستكمال عملية التصويت في اليوم الثانى.

يذكر أن محافظة شمال سيناء تضم دائرتين لانتخابات مجلس النواب، وهما: الدائرة الأولى التي تضم أقسام: أول وثان وثالث ورابع العريش ورفح والشيخ زويد.. حيث يتنافس على مقعدها الفردى عدد 19 مرشحا ( 6 أحزاب و13 مستقلا)، والدائرة الثانية التي تضم أقسام: الحسنة والقسيمة ونخل وبئر العبدورمانة ويتنافس فيها 12 مرشحا (3 أحزاب و9 مستقلين)، إلى جانب قائمتى الوطنية من أجل مصر وأبناء مصر.

يذكر أن محافظة شمال سيناء تضم لجنة عامة واحدة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة و30 مركزا انتخابيًا بها عدد 83 لجنة فرعية مقيدًا بها 273 ألفًا و178 صوتًا انتخابيًا.