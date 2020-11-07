شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة حمدان الذكية بالإمارات: لدينا تعاون مشترك مع جامعات مصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى حسن، نائب رئيس جامعة التعاون الدولي في جامعة حمدان بن محمد الذكية، إن لدينا تعاونا مشتركا مع جامعات مصرية أخرى بخلاف جامعة الإسكندرية، من ضمنها جامعة عين شمس في مجالات مختلفة.

وأضاف «حسن»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن مذكرة التعاون الأكاديمي لا تشمل برامج ماجستير فقط ولكنها تشمل تدريب أعضاء هيئة التدريس على أصول استخدام التعليم الذكي، بالإضافة إلى برامج أبحاث مشتركة وغيرها من البرامج الذكية.

وأوضح أنه تم اختيار جامعة الإسكندرية لتوقيع مذكرة تعاون مشترك مع جامعة التعاون الدولى حمدان بن محمد الذكية، لحرصها على إنشاء برنامع الماجستير الذكي والحصول على التوقيعات من المجلس الأعلى للجامعات في زمن قياسي.