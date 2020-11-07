شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تكنولوجيا المعلومات: حجم التجارة الإلكترونية أصبح كبير جدا بعد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عمر ميتكيس، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن حجم التجارة الإلكترونية أصبح كبير جدا خاصة بعد جائحة كورونا، مما عجلت من الخطط التي كانت من المفترض تنفيذها خلال عامين أو ثلاثة، مشيرا إلى أن فيروس كورونا سرع من تنفيذ وانتعاش التجارة الإلكترونية بشكل كبير.

وأضاف «ميتكس»، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»: «أصبحت الآن جميع وسائل التجارة الإلكترونية تبحث عن كيفية الإلحاق بركب التجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني، مشيرا إلى أن هناك نمو كبير جدا في جميع القطاعات مثل السلع الاستهلاكية والطعام؛ حيث أن الجميع يبحث الدخول وإيجاد الحلول والتفكير لحجم التجارة الذي اتسع بشكل كبير جدا.

وتابع: «الجميع ينظر إلى حجم العملاء الخاصة به والمبيعات وعلى أساس هذه الأدوات يحدد عدد المنصات المراد إنشاءها مع التأكيد على وجود أشياء كثيرة لها علاقة بالمدفوعات الإلكترونية وخدمة العملاء والخدمات اللوجستية والمرتجعات والتسويق الإلكتروني؛ إلى جانب البلاك فرايدي وغيره من الأدوات التي ستساعد على زيادة التجارة الإلكترونية.