شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مشرفة داخل لجنة الانتخابات بالدقهلية: سقطت عليها مروحة السقف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيبت إحدى الموظفات المشرفات على انتخابات مجلس النواب بالدقهلية، اليوم، بكسر في الترقوة داخل إحدى اللجان الانتخابية، إثر سقوط مروحة السقف عليها أثناء قيامها بأداء عملها في الإشراف انتخابات مجلس النواب 2020

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث بورود بلاغ لمركز شرطة أجا يفيد سقوط مروحة السقف داخل لجنة مدرسة سنجيد الإبتدائية مما تسبب في اصابة موظفة من العاملات في الاشراف داخل اللجنة.

وقال مصدر طبي، أن مستشفى أجا المركزي استقبل سيدة تدعي «نجوي. م»، 36 سنة، موظفة، ومقيمة بقرية البهو فريك، دائرة المركز، وتبين إصابتها بكسر في الترقوة إثر سقوط مروحة السقف عليها

وأضاف المصدر أنه بعد عمل الإشعات والفحوصات الطبية اللازمة تبين إصابة السيدة بكسر في عظام الترقوة وتم عمل الإسعافات الطبية اللازمة لها وحالتها العامة مستقرة.

يذكر أن محافظة الدقهلية يتنافس بها 351 مرشح في 10 دوائر انتخابية، للفوز بعدد 21 مقعداً فردياً، أما بالنسبة لانتخابات القائمة فتقع الدقهلية ضمن الدائرة الأولي ومخصص لها 17 مقعدا التي تتكون من 100 مقعد، ً موزعة على 6 محافظات، وهي محافظات «القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ»، ويتنافس عليهم قائمتين وهما «القائمة الوطنية في حب مصر» و«قائمة تحالف المستقلين».

ويبلغ من لهم حق التصويت بالدقهلية، 4 مليون و352 ألف و87 ناخباً، وتضم المحافظة 699 مركزاً انتخابياً، و1426 لجنة فرعية،