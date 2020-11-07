شكرا لقرائتكم خبر عن ابتلعها بالخطأ.. استخراج سمكة «حية» من القصبة الهوائية لصياد ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنقذ نائب مستشفى بنى سويف التخصصى حياة صياد، من قرية سنور التابعة لمركز بنى سويف، حيث استخرج «سمكة» استقرت في القصبة الهوائية.

وقال الطبيب مايكل إبراهيم، نائب جراحة تجميل بالمستشفى، إنه أثناء عمله بقسم الاستقبال بالمستشفى وصل مريض عن طريق الإسعاف يدعى «داهش م .ا»، صياد، لديه ضيق تنفس، وبسوال أقارب المريض قالوا إنه ابتلع سمكة حية، مشيرا إلى أنها توقفت في مدخل القصبة الهوائية وتم إجراء جراحة منظار لمدة 7 دقائق وتم استخراج السمكة حية «تتحرك».

وعلى الفور، تم إيداع المريض قسم العناية المركزة تحت الملاحظة، وأضاف أن ذوي المريض أكدوا أن الصياد كان في مياه النيل يقوم بالصيد وكان يمسك السمكة بفمه أثناء الصيد وشاهد سمكة أخرى وأثناء التقاطها بيده ابتلع السمكة الأخرى.