شكرا لقرائتكم خبر عن غلق لجان الاقتراع في اليوم الأول للانتخابات بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت لجان الاقتراع بالانتخابات البرلمانية في السويس في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأول للتصويت، في حضور القاضي المشرف على الانتخابات وضابط الشرطة المسؤول عن تأمين اللجنة.

وسجل القضاة رؤساء اللجان في محاضر الغلق أرقام أقفال صناديق الاقتراع، وكذلك الاقفال البلاستيكية التي جرى وضعها على غرفة حفظ الصناديق وبطاقات التصويت وأوراق اللجنة مع تحرير محضر بعدد الذين شاركوا في اليوم السبت من واقع دفتر بطاقات التصويت.

ووضع أفراد الشرطة بكل لجنة الشمع الاحمر على باب غرفة الحفظ، بختم قاضي اللجنة.

وتضم محافظة السويس 140 لجنة فرعية لانتخابات مجلس النواب موزعة على 54 مقر انتخابي.

وتضم دائرة السويس، مقعدين ضمن قائمة شرق الدلتا، ومقعدين للفردي يتنافس عليهما 34 مرشحا، وتبلغ اقوى الكتله التصويتية للسويس 466 ألف ناخب، يختارون من يمثلهم في البرلمان عبر الاقتراع داخل 140 لجنة موزعة على 54 مقر انتخابي.