شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على درجات الحرارة غدًا في العواصم العربية والعالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة للمدن العربية والعالمية غداً الأحد 8 نوفمبر. وتشير توقعات درجات الحرارة في الرياض والمنامة والدوحة 31 ، والجزائر و صنعاء 25 درجة مئوية نهاراً . بينما تشير درجات الحرارة في كل من القدس وغزة إلى 21 ، 26 على التوالي، وفي أمريكا تسجل درجات الحرارة العظمى على واشنطن 22 والصغرى 13، ونيويورك 21 ، 13 درجة مئوية. والجدول التالي يوضح درجات الحرارة في عواصم العالم العربية والعالمية: المدينة العظمي الصغري المدينة العظمي الصغري مكه 35 25 أنقرة 15 00 المدينة 32 19 إسطنبول 17 13 الرياض 31 20 إسلام أباد 28 12 المنامة 31 25 نيودلهي 29 13 أبوظبي 32 24 جاكرتا 33 24 الدوحة 31 26 بكين 13 00 الكويت 32 20 كوالالمبور 32 24 دمشق 20 11 طوكيو 23 12 بيروت 27 21 أثينا 19 13 عمان 21 10 روما 20 08 القدس 21 13 باريس 17 11 غزة 26 18 مدريد 16 09 بغداد 29 18 برلين 11 03 مسقط 30 24 لندن 15 12 صنعاء 25 08 مونتريال 16 09 الخرطوم 35 21 موسكو 10 -01 طرابلس 22 16 نيويورك 21 13 تونس 26 14 واشنطن 22 13 الجزائر 25 16 نواكشوط 35 24 الرباط 22 11 أديس أبابا 24 10 الوضع في مصر

اصابات 108,530

تعافي 100,006

وفيات 6,329

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