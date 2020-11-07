شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران: المشهد الانتخابى اليوم كان حضارى جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران، أنه توجه للجنته الانتخابية لممارسة حقه الدستورى فى الإدلاء بصوته فى انتخابات البرلمان، مؤكدا على أن المشهد الانتخابى اليوم كان حضارى جدا، حيث أن مسافات التباعد الإجتماعى كان على أعلى مستوى، وأن المواطنون كانوا ملتزمون بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف وزير الطيران، خلال مداخلة هاتفية، اليوم السبت، على برنامج أخر النهار، والذى يقدمه محمد الباز على فضائية النهار، أن نسبة الاقبال كانت كبيرة، وإن المصريين يشعرون بدورهم الدستورى فى اختيار أعضاء مجلس النواب المصرى، وأن الجميع يعلم أنه الأن يبنون مصر الحديثة، لان الجميع يمارس حقه الديمقراطى فى التصويب ومن يمثلهم بمجلس النواب.