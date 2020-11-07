شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى: استمتعت بالوقوف بطابور الانتخابات البرلمانية بجانب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إنه استمتع اليوم خلال وقوفه بطابور الانتخابات البرلمانية، أثناء قيامه الإدلاء بصوته الصباح اليوم، وذلك بسبب وقوفه بجانب الشباب المصرى، وكذلك تبادل الحديث معهم.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، خلال مداخلة هاتفية، اليوم السبت، على برنامج أخر النهار، والذى يقدمه محمد الباز على فضائية النهار، أن الشباب الأن أصبحوا يشعرون بدعم القيادة السياسية للشباب المصرى، وكذلك تمكينهم حيث إن نسبة الشباب المرشحين الآن فى البرلمان أصبحت أكبر بكثير عن ما كان فى السابق.

وأشار الدكتور أشرف صبحى، إلى أن الشباب المصرى الآن أصبحوا يعلمون التحديات التى تعيشها وتواجهها الدولة المصرية داخليا وخارجيا، مؤكدا أنه تحسب للقيادة السياسية أن يتم إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، وكذلك اجراء انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، فى فترة قليلة للغاية وبشكل وتنظيم احترافى.