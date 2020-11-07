شكرا لقرائتكم خبر عن حى الدقى يحرر 18 محضرا متنوعا ويرفع 344 حالة إشغال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن حى الدقي تحت إشراف اللواء احمد عبد الفتاح رئيس الحى حملة اليوم بالتنسيق مع شرطة المرافق للتفتيش على تراخيص المحلات العامة والمقاهى ورفع الإشغالات وتم رفع محتويات 4 مقاهى مخالفة فى امتداد شارع محيى الدين أبو العز ومحل كشرى شهير لمخالفة اشتراطات الترخيص، وأسفرت عن رفع 344 حالة إشغال وتم ايداع جميع المضبوطات في مخازن الحى.

كما نفذ الحى حملة بالتعاون مع شرطة المرافق بشوارع الدقي والتحرير وميدان الثورة وسليمان أباظة وأسفرت عن ضبط حفار يعمل بدون تصريح، وتم رفع إشغالات المحلات والأكشاك المخالفة مع تحرير 8 محاضر إشغال للطريق العام و4 محاضر عدم توفير سلة مهملات، و6 محاضر إلقاء القمامة في الطريق العام وتم إيداع جميع المضبوطات في مخازن الحى.

وبناء علي توجيهات معالي الوزير اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، أشرف رئيس حي الدقي على أعمال تنفيذ الخطة الاستثمارية 2020 لتطوير ورفع كفاءه 11 شارع بنطاق حي الدقى، حيث يتم الآن فى شارع عبد الحميد لطفي من شارع سليمان أباظة بطول 650 مترا بعرض 20 متر وتم التنبيه علي مقاول أعمال التنفيذ بالالتزام الكامل بالمواصفات الفنية وجاري المتابعة لباقى الشوارع التى سوف يتم تطويرها.