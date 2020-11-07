شفط مياه الأمطار بمركزى أوسيم ومنشأة القناطر فى الجيزة.. صور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الأجهزة المحلية بمحافظة الجيزة أعمال شفط مياه الأمطار بشوارع المراكز والمدن والأحياء، بالتعاون مع شركة الصرف الصحى، حيث تواجدت سيارات شفط المياه بشوارع مدينة وقرى منشأة القناطر، وجارى شفط المياه الآن بالمدينة والوحدة المحلية بالمنصورية والوحدة المحلية بأبوغالب، وقرية بنى سلامة، تحت إشراف محمد عبدالراضى، رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.

كما انتشرت سيارات ومعدات شفط المياه بشوارع قرى ومدينة أوسيم تنفيذاً لتعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الحيزة، بانتشار وتمركز سيارات الشفط قبل بدء هطول الأمطار واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لمجابهة الأمطار، وذلك تحت إشراف الدكتور فرج عبد العاطى، رئيس مركز ومدينة أوسيم، حيث تم انتشار معدات الشفط وتمركزها فى الأماكن الأكثر تجمعاً لمياه الأمطار، ومع بدء هطول الأمطار تم التعامل مع الموقف وشفط تجمعات الأمطار بالمناطق الأكثر تجمعاً، حيث تم شفط المياه من منطقة درب عاصى وجامع الشاهد ومدرسة القاهرة وأمام دوار الصعايدة، كما جرى شفط المياه من أمام سنترال المدينة وأمام مكتبة اقرأ، وجارى الآن شفط المياه من أمام مسجد غراب الجديد.