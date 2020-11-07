شكرا لقرائتكم خبر عن شفط مياه الأمطار بمركزى أوسيم ومنشأة القناطر فى الجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
كما انتشرت سيارات ومعدات شفط المياه بشوارع قرى ومدينة أوسيم تنفيذاً لتعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الحيزة، بانتشار وتمركز سيارات الشفط قبل بدء هطول الأمطار واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لمجابهة الأمطار، وذلك تحت إشراف الدكتور فرج عبد العاطى، رئيس مركز ومدينة أوسيم، حيث تم انتشار معدات الشفط وتمركزها فى الأماكن الأكثر تجمعاً لمياه الأمطار، ومع بدء هطول الأمطار تم التعامل مع الموقف وشفط تجمعات الأمطار بالمناطق الأكثر تجمعاً، حيث تم شفط المياه من منطقة درب عاصى وجامع الشاهد ومدرسة القاهرة وأمام دوار الصعايدة، كما جرى شفط المياه من أمام سنترال المدينة وأمام مكتبة اقرأ، وجارى الآن شفط المياه من أمام مسجد غراب الجديد.
وفى سياق أخر، استجابت الوحدة المحلية ببشتيل التابعة لمركز ومدينة أوسيم، لشكوى الأهالى من انسداد بالصرف الصحي بشارع جمال عبد الناصر ببشتيل، وعلى الفور توجه الدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة أوسيم لموقع الشكوى، وجرى الدفع بـ3 سيارات من الصرف الصحي لشفط المياه المتراكمة، وذلك بعد إصلاح الانسداد بإشراف محمود عساكر نائب رئيس المدينة ورئيس الوحدة وفرقة العمل الميدانى، وبحضور محمد أبو ستيت مدير المتابعة بأوسيم.
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