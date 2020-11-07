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شكرا لقرائتكم خبر عن سكان الرحاب "عال العال".. من سن 21 إلى 80 عاما كله أمام اللجان الانتخابية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
ودعا أهالي سكان الرحاب، الناخبين من كافة ربوع الجمهورية للمشاركة بإدلاء أصواتهم في انتخابات مجلس النواب، مرددين :"تحيا مصر".
كانت هذه تفاصيل خبر سكان الرحاب "عال العال".. من سن 21 إلى 80 عاما كله أمام اللجان الانتخابية.. فيديو وصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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