"تجديد حبس متهمة بقتل زوجها لعلاقتها بعمها وسقوط هارب من 116 سنة".. نشرة الحوادث



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

"شاكك أنها قتلت أمه".. القبض على عاطل متهم بقتل زوجة شقيقه في حلوان

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطل متهم بقتل زوجة شقيقه في حلوان، بعدما تعدى عليها بسلاح أبيض لمروره بأزمة نفسية، وحرروا محضرًا بالواقعة.

روج عملات مزيفة بحلوان.. النقض تؤيد سجن ضابط سابق 3 سنوات

رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من المتهم "ت. أ" ضابط شرطة سابق، وأيدت حكم محكمة الجنايات الصادر بحقه بالسجن 3 سنوات، وذلك في واقعة اتهامه بترويج عملات مزيفة في حلوان.

كثافات مرورية بميادين القاهرة والجيزة بسب هطول الأمطار

تشهد العديد من المحاور والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، مساء اليوم، كثافات مرورية عالية، بسبب هطول الأمطار التي تسببت في تكدس السيارات وسط انتشار الخدمات المرورية لتسيير حركة السيارات.

بسبب خلافات مالية.. السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

ضبطت أجهزة الأمن بأسيوط، أطراف مشاجرة لقيامهم بتبادل إطلاق الأعيرة النارية على إثر خلافات مالية بينهم.

هددها بفضح علاقتها "غير الشرعية" بعمها.. تجديد حبس ربة منزل قتلت زوجها في المرج

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم السبت، تجديد حبس ربة منزل 15 يوما بتهمة قتل زوجها بعدما اكتشف علاقتها غير الشرعية مع عمها.

وزير الداخلية يدلى بصوته في انتخابات مجلس النواب

قام محمود توفيق، وزير الداخلية صباح اليوم السبت، بالإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب بمقر لجنته الانتخابية.

الهيئة الوطنية تعلن انتظام التصويت باللجان بعد فتحها فى مواعيدها

أعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن انتظام عملية التصويت باللجان الفرعية في أول أيام الاقتراع بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب وذلك منذ الصباح الباكر في التاسعة صباحا والتي تستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

أمن القاهرة: سقوط هارب من 116 سنة سجن بالتجمع الأول

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم)، مطلوب التنفيذ عليه في 71 حكم حبس جزئي وغرامات "أختام، شيك"، بإجمالي حبس 116 سنة، وكذا غرامات مالية مستحقة تقدر بأكثر من 300 ألف جنيه .