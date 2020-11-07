حبس عامل أجنبي لاتهامه بسرقة أموالًا من شركة في بولاق أبوالعلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس عامل أجنبي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لسرقته أموالًا من داخل شركة ببولاق أبو العلا، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه واستكمال التحقيقات ووجهت له تهمة السرقة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم أحمد التحيوي رئيس مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، الذي تلقى بلاغًا من مسئول بإحدى شركات تجارة الحديد، كائنة بدائرة القسم باكتشافه سرقة مبلغ مالي من داخل مقر الشركة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بقيادة الرائد محمد هاني معاون المباحث أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل حالي بالشركة محل البلاغ، يحمل جنسية أجنبية، مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكابه الواقعة نظراً لمروره بضائقة مالية وعلمه بوجود مبالغ مالية داخل الشركة، وعقب انصراف العاملين تمكن من الدخول للشركة واستولى على المبلغ المالي ولاذ بالفرار، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالي المستولى عليه بمسكنه، وباستدعاء المُبلغ اتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.