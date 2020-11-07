"شاكك أنها قتلت أمه".. القبض على عاطل متهم بقتل زوجة شقيقه في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطل متهم بقتل زوجة شقيقه في حلوان، بعدما تعدى عليها بسلاح أبيض لمروره بأزمة نفسية، وحرروا محضرًا بالواقعة.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بالعثور على مسنة مقتولة داخل شقة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين العثور على جثة سيدة تم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

بإجراء التحريات تبين أن مهتزًا نفسيًا قتلها، وهو شقيق زوجها، واتصل بشقيقة عقب الواقعة وأخبره بقتل المجني عليها لاعتقاده بأنها قتلت والدته، وبمداهمته ألقت الشرطة القبض على المتهم وحررت محضرًا له وأحالته إلى النيابة العامة فتولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة بعد تشريحها وطلبت تحريات المباحث.