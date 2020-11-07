المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة قتل صديقه بسبب خلافات مالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار إسماعيل عوض، بالسجن المشدد 7 سنوات لعاطل قتل صديقة بسبب خلافات مالية بدائرة قسم شرطة شبرا.

وكشف قرار الإحالة الصادر من النيابة قيام المتهم "و. ع" عاطل بقتل المجني عليه "سيد. م"، بسبب خلافات مالية بينهما على حصة كل منهم من بيع موبايل "مسروق".

وتبين من التحقيقات أن المتهم طعن المجني عليه بفخذ القدم، ما أدى لقطع الشريان المتصل بالقلب، وأدى لوفاته.

خلال التحقيقات أقر المتهم أنه اختلف مع المجني عليه بسبب حصيلة مسروقاتهم وهي "هاتف محمول"، لرفض أحدهم ترك الهاتف للآخر مقابل مبلغ 200 جنيه، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بطعن المجني عليه بمطواة .