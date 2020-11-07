أمطار وكمامات في أول أيام المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2020 (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

انطلق صباح اليوم السبت، التصويت في محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، لنحو 29.4 مليون ناخب، في محافظات (القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفرالشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء).

ورصدت عدسة (الخليج 365) اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب في المرحلة الثانية 2020.

ويشرف على الانتخابات 12 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، يباشرون أعمالهم، وفق معايير الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتتخذ الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، إجراءاتها الوقائية لإدارة يومي التصويت والفرز وفق المعايير والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، منها تطهير وتعقيم المقار واللجان الانتخابية، فضلا عن توفير الكمامات الطبية، وإلزامية ارتدائها لكافة أطراف العملية الانتخابية.

كانت المرحلة الأولى أجريت يومي 24 و25 أكتوبر الماضي، وأعلنت نتائجها في الأول من نوفمبر بفوز القائمة الوطنية من أجل مصر بالدائرتين الثانية والرابعة، بالإضافة إلى حسم 32 مرشحا مقاعدهم بالنظام الفردي، فيما تجري جولة إعادة المرحلة الأولى بين 220 مرشحا آخرين.

وتتابع انتخابات مجلس النواب 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية، فيما تحظى باهتمام وسائل الإعلام الدولية بمشاركة 153 مؤسسة دولية و51 وسيلة إعلام محلية.

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