شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الوفد» السابق عقب الإدلاء بصوته في الغربية: مصر استعادت تأثيرها الإقليمي والدولي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى الدكتور السيد البدوى شحاتة، رئيس حزب الوفد السابق، بصوته الانتخابى في مدرسة قاسم أمين الابتدائية في مدينة طنطا بمحافظة الغربية.

وناشد «البدوى» المواطنين بالخروج للإدلاء بأصواتهم، معتبرًا أن ذلك هو الخروج هو الحل الوحيد لمواجهة المال السياسى، مشيرًا إلى أن المال السياسى لا يستطيع الانتصار إذا خرجت الأغلبية الصامتة للإدلاء بصوتها واختيار نواب الأمة الذين يشاركون في صناعة مستقبل الوطن لمدة خمس سنوات مقبلة.

وأشار «البدوى» إلى أن مصر أصبحت دولة قوية، واستعادت مكانتها وتأثيرها الإقليمى والدولى، وأن سيادة مصر واستقلال قرارها يحميها شعب عظيم يلتف حول زعيم قوى، استطاع تحقيق انجازات في كافة المجالات، بما جعل العدو قبل الصديق ينتبه إلى قوة وحكمة ومكانة مصر وزعيمها.

وأكد «البدوى» أنه لم يعد ممكنًا لأى دولة أن تتدخل في شئوننا الداخلية، أو تتجرأ على استقلال قرارنا الوطنى، مشيرًا إلى أن ازدهار مصر ورخائها الذي ننشده جميعاً لن يكتمل إلا بالعمل الجاد بكافة المواقع والمؤسسات.

«السيد البدوى» عقب الإدلاء بصوته في الغربية: مصر استعادت تأثيرها الاقليمى والدولى

«السيد البدوى» عقب الإدلاء بصوته في الغربية: مصر استعادت تأثيرها الاقليمى والدولى