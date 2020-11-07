شكرا لقرائتكم خبر عن «عمليات مجلس الدولة»: اليوم الانتخابي الأول بدون معوقات للقضاة أو الناخبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت عملية التصويت وأغلقت لجان الاقتراع في محافظات الجمهورية التي جرت بها انتخابات مجلس النواب في مرحلتها الثانية لليوم الاول، والتي استقبلت الناخبين من الساعة التاسعة صباحًا.

وتابعت غرفة عمليات مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس المجلس على مدار اليوم الإنتخابي سير عملية التصويت وإجراءات الاقتراع في اللجان التي يشرف عليها قضاة مجلس الدولة المشاركين في الانتخابات. ولم تسجل غرفة العمليات أي معوقات شهدتها اللجان الانتخابية التي يديرها قضاة المجلس؛ وسط تأمين من قوات الجيش والشرطة.

وقالت غرفة عمليات مجلس الدولة أن اللجان الانتخابية شهدت إجراءات احترازية مشددة وتم مراعاة التباعد الإجتماعي أثناء عملية التصويت على مدار اليوم الإنتخابي الأول لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما شهدت اللجان تشديدات امنية مكثفة من قبل رجال الشرطة لتأمين العملية الإنتخابية وتذليل أي عقبات الناخبين.

جدير بالذكر أن هذه المرحلة من انتخابات مجلس النواب تجري في 13 محافظة هي القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.