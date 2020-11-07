شكرا لقرائتكم خبر عن «شباب العمال»: غرف عمليات بالمحافظات لحث المواطنين على المشاركة في «النواب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الاتحاد العام لشباب العمال، برئاسة النائب محمد وهب الله، الملايين من العمال، وفي القلب منهم الشباب، إلى النزول والمشاركة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، التي بدأت اليوم السبت، وعلى مدار يومين، بـ 13 محافظة هي: «القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء».

جاء ذلك في تصريحات اليوم السبت، للنائب محمد وهب الله رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لشباب العمال، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وأكد محمد وهب الله، على أن مشاركة شباب مصر ضرورة، وواجب وطني، خاصة وأن شريحة الشباب قوة ضاربة في عقل وقلب المجتمع، وكانت محل اهتمام من جانب الدولة، وأنها أثبتت دورها التاريخي، خلال السنوات القليلة السابقة، بوقوفها بجانب الوطن ضد الإرهاب والتطرف، وكافة التحديات الداخلية والخارجية. وقال أن تواصل الاتحاد العام لشباب العمال، مع الشباب في جميع مواقع العمل على مستوى الجمهورية، أثبت بما لا يدع مجالاً للشك، أن مشاركة شباب مصر، ستكون فعالة .

وأشار النائب محمد وهب الله، إلى أن التواصل مع شباب مصر، سوف يتزايد خلال الفترة المقبلة، من أجل المزيد من التدريب والتثقيف، والمشاركة في كافة الاستحقاقات الدستورية المتبقية «النواب» و«المحليات»، وقبل كل ذلك الإستماع إلى مطالبهم، موضحا أن ذلك كان محور من محاور اللقاء الذي جمع بين وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وقيادات الاتحاد العام لعمال الشباب مؤخرا، والذي تتطرق إلى خارطة عمل جديدة من شأنها التوسع في التواصل مع الشباب في جميع المحافظات، والإستمرار في خطة تأهيلهم في مجال التثقيف السياسي، والقيادة، بالاضافة إلى تدشين اتحاد دولي لشباب العمال يكون مقره القاهرة، علاوة على المشاركة المجتمعية للاتحاد مع كيانات «الوزارة»، كذلك توجيه وزير الشباب والرياضة، بتحويل مبادرة «مصر أجمل بشبابها» التي كانت تنفذها «الوزارة» إلى مبادرة عامة، تستهدف تنمية المجتمع، وذلك بمشاركة الاتحاد العام لشباب العمال.

وأوضح وهب الله، أن مقرات الاتحاد العام لشباب العمال على مستوى الجمهورية، ستتحول إلى غرف عمليات لمتابعة ذلك الاستحقاق الدستوري .