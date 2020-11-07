شكرا لقرائتكم خبر عن 9 إرشادات من جهاز «6 أكتوبر» للسكان في ظل الطقس الشتوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حدد جهاز مدينة 6 أكتوبر قائمة من 9 إرشادات حذر فيها سكان المدينة من تداعيات الطقس السيئ والتقلبات الجوية خلال فصل الشتاء، في ظل حالة عدم الإستقرارا وما يصاحبها من احتمالية سقوط أمطار غزيرة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وأهاب جهاز المدينة، في بيان، اليوم السبت، بالسكان اتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع النصائح الآتية:

- عدم الخروج إلى الشوارع بقدر الامكان في أوقات العواصف الترابية والأمطار الشديدة

- عدم البقاء في اماكن مفتوحة اثناء حدوث البرق وعدم تصوير البرق مطلقا.

-عدم السير بالسيارات أثناء المطر بسرعات عالية والالتزام بقواعد المرور.

- الابتعاد عن اعمدة الانارة أو اللافتات أو أي أي وسائل إعلانية.

- إزاحة كافة اصص الزهور ( قصاري الزرع) المعلقة بالبلكونات الموضوعه على الأسوار.

- غلق ورفع أي شمسية تظليل على الاسطح أو على البلكونات وفك أي برجولا أو مرجحية مكسوة بالقماش أو البلاستيك.

- كما نبه إلى خطورة الحرائق التي تشتعل ذاتياً جراء الاحتكاك بين محتويات القمامة أو النفيات الخشبية والورقية فعليك الاحتراز من أي اكوام ورقية أو خشبية مجاورة لمسكنك أو سطح بيتك.

- لا تترك سيارتك مصفوفة على حافة منحدر أو طريق مائل.

- التأكد من وجود شنطة اسعافات أوليه بالمنزل.

وخلص البيان إلى ضرورة الإلتزام بالتعليمات فى قوله: عزيزى المواطن كن حذرا ولا تتجاهل التحذيرات والإرشادات.