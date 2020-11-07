شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب سوء الأحوال الجوية.. محافظ البحيرة يقرر تعطيل الدارسة في المدارس الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة فى جميع المدارس والمعاهد الأزهرية، غدًا الأحد 8 نوفمبر 2020، نظرا لسوء الأحوال الجوية، للطلاب والمعلمين وحرصًأ على سلامة الطلاب.

واستثنى المحافظ من القرار القيادات وأطقم العمل اللازمة للتعامل مع تراكمات الأمطار وفقا للاحتياجات التى يحددها مديرى المدارس والادارات التعليمية.

و تهيب المحافظة في بيان لها المواطنين التزام المنازل وعدم الخروج الا للضرورة القصوى، وعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء، وتوخى الحذر أثناء السير على الطرق السريعة.