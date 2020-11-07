شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير المجمع المقدس يشيد بجهود الدولة لإحياء مسار العائلة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الأنبا دانيال، أسقف المعادى، وتوابعها، وسكرتير المجمع المقدس، بجهود الدولة لإحياء مشروع العائلة المقدسة. وقال دانيال خلال عرض الفيلم الوثائقي «مسار العائلة المقدسة في مصر»، وإصدار كتاب عن نفس الموضوع، بحضور البابا تواضروس الثاني، ولفيف من رجال الدولة، وسفراء عدد من الدول، وكهنة جميع المناطق التي يشملها المسار، وشخصيات عامة، إن هناك اهتمام بهذا المشروع منذ سنوات، مضيفا أن الفيلم الوثائقي نوت من المساهمة في نشر الوعي بكل العالم بأهمية مسار العائلة المقدسة.

وتابع الهدف من ترجمة الفيلم إلى عدد من اللغات للتعريف بالقيمة الروحية لزيارة مسار العائلة لمصر، والتي تشرفت بها.

وواصل الأنبا دانيال «رحلة العائلة المقدسة مثل الحج إلى القدس، ونتمنى أن يكون لها صدي خارجيا».

وأشار سكرتير مجمع المقدس، أن رحلة مسار العائلة المقدسة، ارتبطت أيضا بالنيل، والذى نعتبره شريان الحياة في مصر، وذلك منذ دخولهم مصر، ليأخذوه مسارا في رحلتهم إلى صعيد مصر.