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شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنا مع التصويت على الانتخابات البرلمانية.. أمطار خفيفة على ثلاث مدن في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت مدن طوخ وشبرا الخيمة وقليوب سقوط أمطارا خفيفة تزامنا مع انتخابات مجلس النواب 2020 في ظل الاقبال الشديد على اللجان في الساعات الاخيرة من اليوم الاول للتصويت في الانتخابات البرلمانيه ولم تعوق الامطار دخول المواطنين والاقبال على اللجان
فيما شهدت الساعات الاخيرة من اليوم الاول للتصويت اقبلا متزايدا للادلاء بالاصوات من قبل المواطنين
ويتنافس في الدوائر الـ6 بالفليوبية 223 مرشحا على 16 مقعدا للفردي وقائمتين على 14 مقعدا بقطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا وهما: الوطنية من أجل مصر وتحالف المستقلين ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في القليوبية 3.7 مليون ناخب يدلون بأصواتهم في 478 مركزا انتخابيا، يضم 1047 لجنة فرعية بأنحاء المحافظة كافة موزعة على 11 مركزا ومدينة.
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