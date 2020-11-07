شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال متزايد في دائرة طوخ بالقليوبية قبيل غلق باب التصويت (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زاد الاقبال على اللجان الانتخابية ليلا قبيل غلق باب التصويت في التاسعه مساءا في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب في القليوبية، حيث شهدت اللجان زحاما في لجنة مدرسة ترسا ولجنة ميت كنانه ولجان طوخ وقها وزاد الاقبال اكثر من السيدات في اللجان على اللجان للادلاء بأصواتهن.

كما شهد مجمع المدارس «مدرسة مؤسسة دجوي الابتدائية المشتركة» إقبالا كبيرا من الأهالى للمشاركة والإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب يذكر أن قرية دجوى بالقليوبية تضم حوالي 13 ألف صوت

وتجرى الانتخابات بالقليوبية في 1047 لجنة فرعية في 478 مركزا انتخابيا بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 11 مركزا ومدينة وحي ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات 3 ملايين و278 ألفًا و78 ناخبًا وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية والأمنية.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، انه تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا خلال سير العملية الانتخابية كما تم توفير المطهرات والكمامات للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية لضمان نجاح العرس الديمقراطى بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة لاظهار المحافظة بالمظهر الحضارى اللائق بها.

الاقبال ليلا فى دائرة طوخ

الاقبال ليلا فى دائرة طوخ

الاقبال ليلا فى دائرة طوخ

الاقبال ليلا فى دائرة طوخ

الاقبال ليلا فى دائرة طوخ

الاقبال ليلا فى دائرة طوخ