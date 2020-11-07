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شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز ٦ أكتوبر يعلن طرح مناقصة عامة لمشروع كهرباء «المنطقة العمرانية الثانية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» عن طرح الأعمال المتبقية من مشروع شبكة كهرباء للقطعتين (١٥_١٦) بالمنطقة العمرانية الثانية بالمدينة في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة في الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بالشروط التالية:
كما أعلن الجهاز عن صدور القرار الجمهورى رقم ٥٦٦ لسنة ٢٠٢٠.
والذى ينص على إعادة تخصيص 880.99 فدان وفقا للجداول والإحداثيات المرفقة والمرموز لها بالحرف(ب) نقلا من الأراضى المخصصة لمحافظة الجيزة( منطقة صحراء الأهرام ) وأخرى بمساحة (21.83 فدان) لصالح الهيئة محذرة من عدم التعامل عليها إلا من خلال جهاز مدينة 6 أكتوبر حرصا من الهيئة على الصالح العام ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية.
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