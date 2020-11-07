شكرا لقرائتكم خبر عن هطول الأمطار في بعض مناطق بالقاهرة.. والعاصمة تستعد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت بعض مناطق القاهرة، لأمطار خفيفة، فيما تم رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي تجمعات للمياه.

ووجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء، بالتواجد بالشوارع للتأكد من قيام بالوعات الأمطار بتصريف الأمطار والتعامل الفوري مع الشكاوى التي ترد بأماكن تجمع المياه وازالتها على الفور، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين.

كما شدد المحافظ، على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحى، وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة، وتنفيذ خطة المحافظة، لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية، ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق لشفط أي تراكمات إن وجدت حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية، مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط .

وأضاف المحافظ أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها.