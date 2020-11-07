شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني»: نعد ملفًا لتسجيل المسار ضمن قائمة التراث العالمية باليونسكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقي الدكتور خالد العناني وزير السياحة الآثار،كلمة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، وقال إن ملف العائلة المقدسة مثار اهتمام ومتابعة منه منذ 2016 بصفتي وزيرا للآثار والآن بصفتى وزيرا للآثار والسياحة.

وأضاف خلال الاحتفال الذي نظمته الكنيسة القبطية، مساء اليوم السبت، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بعرض الفيلم الوثائقي «مسار العائلة المقدسة في مصر»، وإصدار كتاب عن نفس الموضوع، بحضور البابا تواضروس الثاني، و لفيف من رجال الدولة وسفراء عدد من الدول، وأحبار الكنيسة وكهنة جميع المناطق التي يشملها المسار، وشخصيات عامة،«مصر من الدول القليلة التى تشرفت بزيارة العائلة المقدسة» مستطردا هناك العديد من مشروعات الترميم العديد من الأديرة والتي تم الانتهاء منها فى ولكن بسبب كورونا تم تأجيل الاحتفال بها رسميا.

وأشار العناني إلى أهمية هذا الملف مشددا ان دولا قليلة قامت العائلة المقدسة بزيارتها ومصر شرفت ان تكون واحدة من تلك البلدان، ومن المهم أن يعرف الجميع هذا المسار مسيحيين ومسلمين ليعرفوا أن أرضهم باركتها العائلة المقدسة على مدار 3 سنوات ونصف.

وأكد وزير السياحة والآثار، أن مسار العائلة المقدسة بحاجة إلى إعادة إحياء تلك الأماكن وهو ما قامت به الدولة مؤخرا بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وقال« التطوير تم فى 8 محافظات وفى القريب العاجل سوف يتم الإعلان عن تلك الأماكن».

وأضاف «ساهمنا بحوالي 60 مليون جنية كدعم لعملية التطوير»

وكشف العناني عن إعداد وزارة السياحة والآثار، ملف عن مسار العائلة المقدسة وتسليمه إلى اليونسكو لضمه ضمن قائمة التراث العالمية، عقب عرضه على قداسة البابا للتوجيه وابداء الرأي، تمهيدا لاعتماده و للتسجيل لإدراجه على قائمة اليونسكو باسم مصر.