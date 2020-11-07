إقبال كبير بلجان التل الكبير والقصاصين قبل لحظات من إغلاق اللجان (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهدت لجان الانتخابات بالاسماعيلية اقبالا متزايدا قبل موعد غلقها في التاسعة. ووصلت الحشود بالعشرات فى طوابير أمام لجان القرى فى مناطق القصاصين والتل الكبير وفايد مناطق الهوانية مع حلول الليل فيما واصلت قوات الامن تأمين اللجان وتنظيم حركة الدخول والخروج من اللجان منعا للزحام. وسجلت لجنة المؤسسة بقرية المحسمة أقبالا قياسيا وفق مسئول باللجنة وأصطف المئات امام وخارج اللجنة التى تتميز بأنها مقرا لأكبر عائلات الاسماعيلية وهى عائلات السويدات والتى يخوض احمد ابناءها الانتخابات. ولجأ المرشحون فى القطاع الريفى الى استخدام التوك توك لنقل الناخبين من مختلف انحاء المحافظة. وقال مصدر بغرفة عمليات المحافظة أنه لم تسجل اى شكاوى على الاطلاق منذ بداية العملية الانتخابية على مدار اليوم وان رؤساء القرى والمدن يتواجدون ميدانيا لمتابعة الانتخابات وسط حياد تام وفقا لتعليمات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية. لجان القصاصين بالاسماعيلية وأقبال كبير لجان القصاصين بالاسماعيلية وأقبال كبير لجان القصاصين بالاسماعيلية وأقبال كبير العشرات امام لجان التل الكبير والقصاصين بالاسماعيلية العشرات امام لجان التل الكبير والقصاصين بالاسماعيلية لجنة مدرسة السويدات بالاسماعيلية الوضع في مصر

اصابات 108,530

تعافي 100,006

وفيات 6,329

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