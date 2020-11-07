شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة العلمين تعلن تعطيل الدراسة غدأً بسبب الطقس السيئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة العلمين الأهلية، تعطيل الدراسة غداً الأحد بجميع برامج الجامعة واستبدالها بالدراسة أون لاين باستخدام مايكروسوفت تيمز في نفس مواعيد المحاضرات والتمارين، وفقاً للجداول الدراسية المعلنة بالكليات ، وذلك نظرًا لحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والأمطار الرعدية الغزيرة التى تشهدها مدينة العلمين وتستمر خلال الساعات القادمة وفقاً للمعلومات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس.

وذكرت الجامعة أن اقلرار يأتى حرصا على سلامة الطلاب واعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وطالبت من جميع الطلاب الدخول على الخدمات الالكترونية، والتأكد من تفعيل مايكروسوفت تيمز، مشيرا انه في حالة وجود أي مشكلة التواصل مع الدعم الفني بارسال المشكلة مع الاسم والرقم القومي إلى:[email protected]