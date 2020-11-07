شكرا لقرائتكم خبر عن نادى الصحفيين ينظم رحلات إلى الأقصر وأسوان 18 و25 نوفمبر الجارى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم نادي الصحفيين للرياضات البحرية والتجديف بالجيزة، عن القيام برحلات إلى الأقصروأسوان للأعضاء وأسرهم، في إطار تقديم الخدمات الترفيهية ودعم وتنشيط السياحة الداخلية.

وقال خالد جمال، عضو مجلس إدارة النادي، مسؤول لجنة الرحلات، إنه سيجرى تنظيم الرحلات إلى بجزيرة سهيل البيت النوبي ( سهيل هاوس إيلاند ) لمدة٤ أيام ب ٣ ليالي بسعر 1250 جنيهاً للفرد.

وأشار «خالد» إلى أن برنامج الرحلة يشمل

فى اليوم الأول:

الوصول إلى مدينة أسوان صباحا والتسكين بالغرف في جزيرة سهيل البيت النوبي ( سهيل هاوس إيلاند ) ، ثم القياب رحلة نيلية بالفلايك الشراعية وزيارة جزيرة النباتات ومقبرة الأغاخان وجزيرة الفنتيين ومقياس النيل الفرعوني ، وبعدها زيارة منطقة غرب سهيل لمشاهدة الحياة النوبية ورسم الحنا ومشاهدة التماسيح وركوب الجمال وتناول الشاي النوبي وزيارة شارع الهدايا والتذكارات النوبية ثم ينتهى بعمل جولة حرة علي كورنيش النيل.

أما فى اليوم الثاني : فيشمل زيارة البر الغربي وادي الملوك والدير البحري وحتشبسوت وزيارة البر الشرقي معبد الكرنك ومعبد الاقصر ، وبعدها القيام بجولة حرة في مدينة الأقصر ثم التجمع والعودة لأسوان والمبيت بالفندق .

أما فى اليوم الثالث : فيشمل زيارة السد العالي ثم خزان أسوان القديم رمز الصداقة وبحيرة ناصرو معبد فيلة ثم القيام بجولة حرة في سوق أسوان القديم لشراء الهدايا الأسوانية والنوبية والفرعونية.

ويشمل اليوم الرابع : تناول وجبة الإفطار بالفندق ثم التحرك للعودة .

وأوضح رئيس لجنة النشاط، أن الانتقالات باتوبيسات حديثة ومكيفة.

ولفت إلى أن اصطحاب الأطفال أقل من 6 سنوات مجاناً ومن سن 6 سنوات وحتى12 سنه 60 % ، موضحا أن مواعيد الرحلات: الأربعاء 18 و25 نوفمبر الجارى.