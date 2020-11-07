شكرا لقرائتكم خبر عن «ملّي الإسكندرية»: مسار العائلة المقدسة «قدس جديد» للأقباط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محسن جورج، عضو المجلس القبطى الملي التابع لكاتدرائية الاقباط الأرثوذكس في الاسكندرية، أن مسار العائلة المقدسة في مصر، والذى تحتفل باحيائه الكنيسة القبطية الارثوذكسية بحضور قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم السبت، بمثابة قدس جديد للأقباط حول العالم، مشيرا إلى أن زيارة السيد المسيح عليه السلام وامه ويوسف النجار،إلى مصر تعد تشريف وتكريم وعيد قومى لمصر والمصريين.

وأضاف «جورج»، أن الحدث ذاته بمثابة شهادة ووسام على جبين مصر منحها السيد المسيح لهذا البلد منذ أكثر من ألفي عام، حيث لجأ اليها هربا من بطش هيرودس ولَم يلجأ إلى بلد اخر والأكثر من هذا أنها كانت دعوة من الله، حيث ان ملاك الرب ظهر ليوسف النجار في رؤيا وقال له قم انهض وخذ الصبي وأمه واذهب إلى أرض مصر، مشيرا إلى ان السيد المسيح جاء إلى ارض مصر طفل رضيع فأول ما مشي وطأت قدماه أرض مصر وأول ما شرب شرب من نيل مصر وأول ما اكل أكل من خيرات مصر وزار أماكن كثيرة وكان أهمها دير المحرق بأسيوط حيث جعل الله له مَذْبَحا في وسط أرض مصر وهو مازال موجودا بالدير.

وأشاد «جورج» بجهود الدولة لإحياء مسار العائلة المقدسة، وعلى رأسها عبدالفتاح السيسي، موجها الشكر إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لاهتمامه بجميع الاماكن التي مرت وعاشت فيها العائلة المقدسة على أرض مصر.

وأوضح أن خط سير العائلة المقدسة إلى مصر بدأت من بيت لحم إلى الفرما التابعة للعريش، ومنها إلى بسطة (بالقرب من الزقازيق)، ومنها إلى المحمة (مسطرد)، ثم إلى بلبيس ومنها إلى منية جناح التي يقرب بسمنود ثم إلى البرلس ثم إلى بلاد السباخ (سخا الحالية تابعة لكفر الشيخ)، وهناك وضع يده على حجر فسمى هذا المكان (بينى ايسوس)، أي (كعب يسوع) ويدعى الآن دير المغطس ثم إلى وادي النطرون، ثم إلى عين شمس (المطرية) حيث الشجرة المباركة ثم قصدوا فسطاط مصر (مصر القديمة)، حيث اختبأوا في مغارة (هي كنيسة أبي سرجة حالياً) حيث توجهوا إلى الصعيد وعلى الشاطئ بارك الله الصخرة العالية والمعروفة حالياً باسم (سيدة الكف)، بجبل الطير شرق سمالوط ضم مضوا إلى الأشمونين واستأنفوا المسير من الجبل الشرقي إلى الغرب، حيث وصلوا إلى جبل قسقام المعروف الآن بدير السيدة العذراء (المحرق) حيث أقاموا هناك ستة أشهر.

وتحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم السبت، بحضور الدكتور خالد العنانى وزير الآثار وعدد من قيادات الدولة والسفراء باحياء مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر .