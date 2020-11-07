شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الأمطار تحاصر مقر انتخابي بالسنطة والأهالي يستنجدون بمحافظ الغربية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسببت الأمطار الشديدة في تراكم المياه في مدرسة البندرة الابتدائية في مدرسة السنطة الابتدائية في مدينة السنطة في محافظة الغربية والتى يوجد بها لجنتى أرقام 141 و141، وتراكمت المياه في الشوارع المؤدية إلى اللجنة.

استنجد الأهالى بمحافظ الغربية لسرعة نزح تراكمات مياه الأمطار بعدما أدت الأمطار إلى غرق المدرسة والشوارع المؤدية إليها مما أدى إلى صعوبة وصول المواطنين إلى اللجان الانتخابية.

وأصدر المركز الإعلامى في محافظة الغربية بيانًا أكد فيه متابعة الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جهود الأحياء والمدن في رفع تراكمات مياه الأمطار بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الحماية المدنية بالمحافظة، وقيام المحافظ بجولة شملت مركزى المحلة وسمنود لمتابعة رفع تراكمات مياه الأمطار.

وتم توجيه 6 سيارات لنزج تجمعات مياه الأمطار من ميدان المحطة ونفق سعد زغلول وشارع الإسكندرية وشوارع الجلاء ومحمد فريد وأنفاق القرشي والخادم والمعرض في مدينة طنطا.

وتابع الدكتور طارق رحمي سحب مياه الأمطار في مراكز سمنود وقطور وعلى الطرق السريعة، وأمام قرى محلة مرحوم وشبرا النملة وشبشير الحصة والرجدية و فيشا سليم.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية برفع أى تراكمات للأمطار أمام اللجان الانتخابية وأن يتم الاسراع في إزالة تراكمات مياه الأمطار من أمام اللجان فورا.

مياه الامطار تحاصر مقر مدرسة البندرة الابتدائية الانتخابى بالسنطة والأهالى يستنجدون بمحافظ الغربية

مياه الامطار تحاصر مقر مدرسة البندرة الابتدائية الانتخابى بالسنطة والأهالى يستنجدون بمحافظ الغربية

مياه الامطار تحاصر مقر مدرسة البندرة الابتدائية الانتخابى بالسنطة والأهالى يستنجدون بمحافظ الغربية

مياه الامطار تحاصر مقر مدرسة البندرة الابتدائية الانتخابى بالسنطة والأهالى يستنجدون بمحافظ الغربية

مياه الامطار تحاصر مقر مدرسة البندرة الابتدائية الانتخابى بالسنطة والأهالى يستنجدون بمحافظ الغربية

مياه الامطار تحاصر مقر مدرسة البندرة الابتدائية الانتخابى بالسنطة والأهالى يستنجدون بمحافظ الغربية