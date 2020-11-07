شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يبدأ اختيار "الفريق الانتقالى".. و"ذا هيل": الإعلان بحلول عيد الشكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ فريق المستشارين الخاص بالرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إجراء محادثات حول الخيارات المحتملة للفريق الانتقالي، والمناصب المختلفة داخل البيت الأبيض والوكالات، على أن يتم الإعلان بحلول عيد الشكر، بحسب ما نشرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

ووفقا للتقرير من المتوقع أن يعلن جو بايدن عن خياراته للمناصب الوزارية بحلول عيد ‏الشكر، ونقلاً عن ستة مصادر على الأقل مطلعة على المحادثات، إن بايدن سيسعى على ‏الأرجح لملء الأماكن الشاغرة في البيت الأبيض قبل التركيز على مناصب أخرى في ‏إدارته.‏

ويقول خبراء الأمن القومي، إن عدم اليقين في الداخل يمكن أن يؤدي إلى اندلاع اشتباكات ‏في أي من تلك المناطق.‏

وفقًا لتقارير عديدة، قد يغيب وزير الدفاع مارك إسبر - الذي كان يُنظر إليه منذ فترة ‏طويلة على أنه خارج الباب بغض النظر عن الفائز في الانتخابات - في وقت مبكر من ‏الأسبوع المقبل. من المتوقع بالفعل أن يستقيل إسبر خلال الفترة الانتقالية الرئاسية، لكن ‏مصادر قالت أيضًا إن ترامب يخطط لإقالة رئيسه في البنتاغون بعد ظهور نتائج الانتخابات.‏

لكن واشنطن تتجه الآن نحو انتقال مضطرب للسلطة فوق معالجة العديد من قضايا الأمن ‏القومي الملحة.‏

تتعامل الولايات المتحدة حاليًا مع سحب معظم القوات الأمريكية في أفغانستان بحلول الربيع ‏المقبل أثناء التوسط في اتفاق سلام مع طالبان ، ومواجهة العسكرة الصينية في بحر ‏الصين الجنوبي ومعالجة التهديد المستمر لإيران للقوات الأمريكية في العراق.‏

وقال جنرال المتقاعد توماس سبوير، خبير دفاع في مؤسسة التراث المحافظة، إنه في ‏حين أنه من المحتمل أن يرى روسيا أو الصين تحاول الاستفادة من أي اضطراب أمريكي، ‏فلن يكون ذلك بسبب تغير قيادة البنتاجون.‏

في غضون ذلك ، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير يوم الجمعة إنه "إذا لم يكن ‏لدى الرئيس ثقة في شخص ما فسوف يخبرك بذلك"، حتى لو احتفظ إسبر بمنصبه طوال ‏الشهر، فإن رئاسة بايدن تعني انتقال السلطة في البنتاجون.