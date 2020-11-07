شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ جو بايدن بعد فوزه برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم التهنئة الي جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الامريكية. وأكد الرئيس السيسي في هذه المناسبة على التطلع للتعاون والعمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين، جاء ذلك فى تصريحات للسفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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