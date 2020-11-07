شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 14 ساعة بسبب أعمال تحويل الخطوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (المنطقة المحصورة بين مساكن الفاروقية والمنطقة الصناعية بالكليو 18 وجميع التقسيمات الواقعة بينهما – معسكرات الأمن المركزى والعمليات الخاصة وجميع المعسكرات المجاورة – محطة مترو عدلى منصور بالهايكستب – ومشروع اسكانات أهالينا 1و2 - ش جمال عبد الناصر و متفرعاته - مدينة قباء - تقسيم عمر الخطاب - الحرفين) ، لمدة 14 ساعه اعتبارا من الساعة العاشرة صباح بعد غد الاثنين وحتى الساعة الثانية عشر ليلاً من نفس اليوم، نظراً لقيام الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بأعمال توسعات كوبرى محور الدائرى مع كوبرى التعمير بشارع جسر السويس مما يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 800مم بشارع جسر السويس.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.