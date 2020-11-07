شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: اهتمام الرئيس السيسى بمسار العائلة المقدسة من أجل مصر والسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال البابا تواضروس الثاني، إن اهتمام الدولة سواء الوزارات والمحافظين كل فى محافظته بمسار العائلة المقدس هو اهتمام من أجل مصر، والرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء وكل الأحباء يهتمون بهذا، فهو صورة قوية نستطيع أن نصدرها للعالم كله من أجل مصر وكذلك صورة من أجل السلام الذى جعل مصر حصنا أمينا فى الرحلة المقدسة نقول رحلة ولكنه فى الحقيقة هو هروب ونشكر كل من شارك فى صناعة الفيلم.

وتابع البابا تواضروس الثاني، خلال احتفالية "مسار العائلة المقدسة"، مساء اليوم، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، إن "مسار العائلة المقدسة" صفحة من كتاب الحضارة المصرية، صفحة مقدسة وجميلة نفتخر بها جميعا ليست على المستوى الكنسي فقط بل الوطني، فالفخر الأول هو لكنيستنا القبطية المصرية الأرثوذكسية، فهى تنفرد عن كنائس العالم بأن الذي أسسها هو السيد المسيح بهذه الزيارة، قبيل زيارة كاروز الديار المصرية مار مرقس الرسول عام 60 ميلادية.

وأردف البطريرك، والفخر الأخر لنا هو لمصر، فمصر كأرض ووطن وأرض تتفرد عن بلدان العالم بأن السيد المسيح اختارها ليحتمي بها، فرغم أن مصر بجوار فلسطين، ودول مجاورة لها إلا أن الله اختار مصر بصورة خاصة، فكانت هذه البركة والنعمة لنا كمصريين عبر التاريخ كله.

وأشاد البابا بفيلم "مسار العائلة المقدسة"، الذى عرض وهو من إنتاج دير مار جرجس للراهبات بمصر القديمة، قائلا: الأديرة القبطية فى مصر لها تاريخ كبير فهي من صدرت الرهبنة للعالم كله، فأن الرهبنة قد نشأت على أرض مصر في القرن الثالث الميلادي من خلال القديس أنبا أنطونيوس، وللأديرة دور هام فهي حافظة للتاريخ والتراث، فكيف أن المواضع التي زارتها العائلة المقدسة صارت فيما بعد مواقع مقدسة لأديرة حتى المكان يسمى باسم دير، وكل ما هو موجود فى الأديرة حفظه الرهبان قبل وجود مؤسسات فى مصر ترعى الآثار والمواقع.

وتابع البابا، والأديرة تساهم أيضا فى عمل التنمية فمساحات كبيرة من الأديرة فى الصحراء يتم استصلاحها من خلال الرهبان وكذلك من خلال المؤلفات الروحية التي نحتاجها جميعا فالإنسان ليس جسد فقط يأكل ويشرب وينام، والأديرة يأتي إليها كل مصري مسلم ومسيحي ليطلب الحياة الروحية وكذلك الأجانب ليروا لابذرة الأولي للحياة الرهبانية.

واستطرد البابا، مسار العائلة المقدس هو مقدس واهتمام الدولة سواء الوزارات والمحافظين كل في محافظته هو اهتمام من أجل مصر، والرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء وكل الأحباء يهتمون بهذا ، فهو صورة قوية نستطيع أن نصدرها للعالم كله من أجل مصر وكذلك صورة من أجل السلام الذى جعل مصر حصنا أمينا فى الرحلة المقدسة نقول رحلة ولكنه فى الحقيقة هو هروب ونشكر كل من شارك فى صناعة الفيلم.

وكان خالد العناني وزير الأثار والسياحة، مندوبا عن رئيس الوزراء، ومحمد شاكر وزير الكهرباء ونادية مكرم وزيرة الهجرة، قد وصلوا مساء اليوم، إلى مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وعدد من المحافظين والسفراء والطوائف المسيحية للمشاركة في احتفالية مسار العائلة المقدسة.