شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشرف على أعمال شفط مياه الأمطار بالشوارع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت بعض مناطق القاهرة لأمطار خفيفة وقد تم رفع درجة الاستعداد للتعامل مع اي تجمعات للمياه، وانتقل محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال إلى شوارع العاصمة لمتابعة توزيع الشفاطات، حيث وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء بالتواجد بالشوارع للتأكد من قيام بالوعات الأمطار بتصريف الأمطار والتعامل الفورى مع الشكاوى التى ترد بأماكن تجمع المياه وازالتها على الفور واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين.

كما شدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أى طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات إن وجدت حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط.

وأضاف المحافظ أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها .

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن انتشار معدات شركتى الصرف الصحي بالقاهرة والجيزة، بالمحاور الرئيسية والانفاق والكبارى للتعامل مع الأمطار التى تشهدها محافظتى القاهرة الجيزة.

واوضحت الشركة أن الشوارع شهدت سقوط أمطار خفيفة فى تمام الساعة 5 مساء بداية من شمال الجيزة ثم منطقة أبورواش _ زاد كرم- وردان _ البراجيل - المنيرة - فيصل - الهرم- جامعة الدول- ميدان لبنان- شارع التحرير - جامعة القاهرة، وتم التعامل مع تجمعات المياه فى حينه.

كما شهدت محافظة القاهرة سقوط امطار خفيفة الى متوسطة بمناطق مصر الجديدة - ومدينة نصر - حدائق القبة - منطقة المنصة - وسط البلد -الكورنيش، ويتم التعامل معها فى حينه بمعدات وسيارات الشركة.