شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار معدات شفط المياه بشوارع القاهرة والجيزة للتعامل مع الأمطار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت شوارع القاهرة والجيزة انتشارا لمعدات شفط الأمطار بالتزامن مع سقوطها على عدة مناطق، حيث أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن انتشار معدات شركتى الصرف الصحي بالقاهرة والجيزة، بالمحاور الرئيسية والأنفاق والكبارى للتعامل مع الأمطار التى تشهدها محافظتا القاهرة الجيزة.

وأوضحت الشركة، أن الشوارع شهدت سقوط أمطار خفيفة فى تمام الساعة 5 مساء بداية من شمال الجيزة ثم منطقة أبورواش - زاد كرم - وردان - البراجيل - المنيرة - فيصل - الهرم- جامعة الدول- ميدان لبنان- شارع التحرير - جامعة القاهرة، وتم التعامل مع تجمعات المياه فى حينه. كما شهدت محافظة القاهرة سقوط امطار خفيفة الى متوسطة بمناطق مصر الجديدة - ومدينة نصر - حدائق القبة - منطقة المنصة - وسط البلد - الكورنيش، ويتم التعامل معها فى حينه بمعدات وسيارات الشركة.

وشهدت عدة مناطق بمحافظة الجيزة تساقط أمطار متوسطة، بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية بعدة محافظات على مستوى الجمهورية وعلى رأسها محافظة الإسكندرية، ودفعت محافظة الجيزة بعدد من معدات شفط مياه الأمطار بعدة مناطق وبالشوارع لشفط المياه ومنع تراكمها، بالإضافة إلى تمركز عدد من المعدات بمطالع ومنازل الكبارى وبالأنفاق لمنع توقف حركة المرور.

ونشرت محافظة الجيزة عددا من سيارات شفط الأمطار بالطرق بعدة مناطق، ضمن خطة الاستعداد للأمطار المتوقع سقوطها، بالإضافة إلى تجهيز أماكن للإيواء، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.