شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يترأس غرفة عمليات العاصمة لمتابعة الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بغرفة العمليات المركزية التي أقامتها المحافظة لمتابعة عملية الاقتراع في انتخابات مجلس النواب 2020 عبر شاشات الفيديو كونفرانس والتى تغطى كافة المقرات الانتخابية المعدة لاستقبال الناخبين .

وأكد المحافظ أنه تم بدء عملية الاقتراع في 1431لجنة هي عدد اللجان المقرر اجراء الانتخابات بها على مستوى المحافظة في موعدها المحدد، مشيراً إلى أنه تم تجهيز غرفة العمليات حيث تم تزويدها بأحدث وسائل الاتصال وربطها بكافة مراكز الاقتراع لمتابعة سير عملية الانتخابات بجميع اللجان الفرعية بمحافظة القاهرة لتكون مهمتها تلقي أي بلاغات خاصة بالانتخابات والتحقق منها وإخطار الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها والتنسيق مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية .

وأشار المحافظ إلى أن شاشات الغرفة رصدت أن الأمور تسير بشكل طبيعي في اللجان الانتخابية ، كما أن الغرفة لم تتلقى أي بلاغات عن تعطل العملية الانتخابية ، ويترأس غرفة العمليات اللواء محمد حنفي السكرتير العام لمحافظة القاهرة وتضم ممثلي كافة الأجهزة المعنية .

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أدلى بصوته فى انتخابات مجلس النواب فى مدرسة المعهد الأزهرى الدينى بمصر الجديدة، مؤكدا أن غرفة العمليات المركزية التى أقامتها المحافظة للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية المقرات الانتخابية تتابع عملية استقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالى 7797709 ناخب موزعين علي 19 لجنة عامة بها 1431 لجنة فرعية داخل 630 مركز انتخابي مشيرًا إلى اكتمال فتح جميع اللجان على مستوى العاصمة دون أى معوقات .