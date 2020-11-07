الأوقاف تعلن افتتاح 8 مساجد الجمعة المقبلة وارتفاع العدد منذ سبتمبر لـ452

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن أنه سيتم افتتاح 8 مساجد يوم الجمعة المقبلة، فى 3 محافظات ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر الماضى، (452) مسجدًا، وذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى. وقالت وزارة الأوقاف عبر موقعها الالكترونى إن المساجد المقرر افتتاحها هي : مديرية أوقاف أسوان 1. عمرو بن العاص – العقيبة – الحجز بحري 2. العتيق – الخوى – الحجز بحري مديرية أوقاف سوهاج 3. آل على إبراهيم نجع أبو زقالى العسيرات 4. الشيخ منصور الشوكا - طما

مديرية أوقاف قنا 5. الوزير أنور أبو سحلى ـ فرشوط 6. توسعة مسجد الخليلية ـ قنا 7. النصر العطيات ــ دشنا 8. العتيق ــــ نجع النخلة ــ نجه غانم فرشوط



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