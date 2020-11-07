رئيس الوزراء الفلسطينى يقلد السفير المصرى عصام عاشور "وسام نجمة القدس"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قلّد رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، نيابة عن الرئيس محمود عباس، السفير المصري لدى بلاده عصام عاشور، وسام "نجمة القدس"، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن ذلك جاء خلال استقبال اشتية، السفير عاشور اليوم /السبت/ في رام الله، بمناسبة انتهاء مهامه الرسمية لدى فلسطين، وتقديرًا لجهده المتميز في تعزيز علاقات التعاون والأخوة بين مصر وفلسطين، وتثمينًا لجهوده في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة لنيل حريته واستقلاله. وتمنى رئيس الوزراء الفلسطينى، التوفيق للسفير عصام في حياته الشخصية والمهنية، والاستقرار والازدهار لجمهورية مصر الشقيقة.

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