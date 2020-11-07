شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار متوسطة على مناطق بالجيزة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت عدة مناطق بمحافظة الجيزة تساقط أمطار متوسطة، بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية بعدة محافظات على مستوى الجمهورية وعلى رأسها محافظة الإسكندرية، ودفعت محافظة الجيزة بعدد من معدات شفط مياه الأمطار بعدة مناطق وبالشوارع لشفط المياه ومنع تراكمها، بالإضافة إلى تمركز عدد من المعدات بمطالع ومنازل الكبارى وبالأنفاق لمنع توقف حركة المرور.

ونشرت محافظة الجيزة عدد من سيارات شفط الأمطار بالطرق بعدة مناطق، ضمن خطة الاستعداد للأمطار المتوقع سقوطها، بالإضافة إلى تجهيز أماكن للإيواء، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

وكثفت محافظة الجيزة من استعداداتها لاستقبال موسم سقوط الأمطار والسيول والتغييرات المناخية التى تشهدها البلاد حيث عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مؤخرا اجتماعا موسعاً بحضور المديريات والاحياء والمراكز لمراجعة الخطط والتجهيزات التى تمت مشدداً على كافه الأجهزة التنفيذية أنه لا مجال لأى تقصير بعد معالجة كافة المشكلات التى تم ملاحظتها العام الماضى وسد اى نواقص فى المعدات والآلات وإحلال المتهالك منها .

وكلف المحافظ بتحديد فريق إدارة أزمة بكل جهة مختصة لسرعة بحث المشكلات والتنسيق مع غرف العمليات لحلها على الفور مشيراً أنه تم تحديد عدداً من المناطق الحيوية لتمركز المعدات وتسهيل عملية تنقلها أثناء هطول الامطار شملت المتحف المصرى الكبير وطريق إسكندرية الصحراوى والمنطقة الصناعية والطريق الدائرى وأعلى تقاطع الطريق الدائرى مع محور المريوطية ومطالع ومنازل محور صفط اللبن وميادين الجيزة والجلاء و المنيب و الرماية و الكيت كات و تقاطع شارع الهرم مع اللبينى و أمام بوابة جامعة القاهرة ومطالع ومنازل الكبارى بالأحياء والمراكز والمدن .