شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الموارد المائية يعاين مشروعات الحماية من أخطار السيول فى سفاجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور أحمد شلش مندوب معهد بحوث الموارد المائية (استشاري مشروعات الحماية ) بالمرور على الأعمال الجارى تنفيذها بوادى سفاجا وهى بحيرة صناعية وحاجز خلفها تمهيدا للاستلام الابتدائى للمشروع، وذلك فى اطار المتابعة لأعمال الحماية من أخطار السيول الجارى تنفيذها بنطاق محافظة البحر الأحمر.

كما تم المرور على العمليات الجارى تنفيذها بنطاق مدينة القصير على أودية القويح والنخيل والعمبجى وأم لصيفة والعنز ووادى القصير، وذلك فى وجود مهندسي ومهندسات الإدارة العامة للمياه الجوفية بالبحر الأحمر القائمين على هذه الأعمال.

وترتكز استراتيجية الوزارة فى التعامل مع ملف السيول على محورين هامين، أولهم التقليل من المخاطر التى تصاحب هذه الظاهرة من آثار تدميرية للبنية التحتية والمنشآت والقرى السياحية وغيرها من المرافق والنقاط الاسترتيجية من محطات غاز وكهرباء وذلك من خلال تنفيذ أعمال صناعية تتنوع ما بين سدود إعاقة وحوائط توجيه ومعابر أيرلندية لتوجيه مياه السيول إلى المجارى المائية والخلجان وذلك كما هو الحال فى الأعمال التى نفذتها الوزارة لحماية مدينة طابا من أخطار السيول بعدد من الأودية التى تمثل تهديداً مباشراً لطريق نويبع – طابا الدولي وعدد من الفنادق والتجمعات السكنية، وكذلك الأعمال الجارى تنفيذها بـ من الأودية الفرعية بوادى وتير ذات التأثير المباشر على طريق نويبع – النقب الدولى .

ويتضمن المحور الثانى فى التعامل مع ملف السيول تعظيم الاستفادة من هذه الظاهرة الطبيعية من خلال استقطاب ما يمكن استقطابة من مياه الأمطار المسببة للسيول، وتخزينها في بحيرات صناعيه لاستخدامها من قبل المجتمعات المحليه، لافتا إلى أن مشروعات الحماية من مخاطر السيول بمحافظتي البحر الاحمر وجنوب سيناء تحقق 5 أهداف، منها الاستفادة من حصاد المياه أمام بحيرات التخزين لسدود الإعاقة وتنمية الموارد المائية للمناطق البدوية، وتحقيق أقصي إستفادة منها في أنشطة رعوية أو تلبية الاحتياجات المائية للمجتمعات البدوية بها، وحماية المنشات الاقتصادية والسياحية وشركات البترول ومطار الغردقة الدولي.