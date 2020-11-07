شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء الآثار والكهرباء والهجرة يشاركون فى احتفالية مسار العائلة المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الدكتور خالد العناني وزير الأثار والسياحة، ومندوبا عن رئيس الوزراء، ومحمد شاكر وزير الكهرباء ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة، فى احتفالية مسار العائلة المقدسة بالكتدرائية المرقسية بالعباسية، وعدد من المحافظين والسفراء الأجانب والطوائف المسيحية للمشاركة في احتفالية مسار العائلة المقدسة.

وانطلق مساء اليوم السبت ، حفل دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، بحضور قداسة البابا تواضروس الثانى، بمسرح الانبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية ، استهل كورال الكنيسة الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية كما قدم بعض الترانيم.

ومن المقرر أثناء الحفل أن يتم عرض الفيلم الوثائقي "مسار العائلة المقدسة في مصر"، وكذلك إصدار كتاب عن نفس الموضوع، والفيلم والكتاب من إنتاج دير الشهيد مار جرجس للراهبات بمصر القديمة.

وقالت الكنيسة القبطية، تمت ترجمة الكتاب إلى ست لغات هي الإنجليزية والايطالية والفرنسية والروسية والالمانية والإسبانية، كما تم إجراء دوبلاج للفيلم باللغات ذاتها.